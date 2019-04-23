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'Sessiz' seyirci ile bulaşacak

Biri hiç konuşamayan ve hareket edemeyen kardeşi ile aynı evi paylaşan iki kardeşin hayatını sahneye taşıyan tek perdelik ’’Sessiz’’ isimli tiyatro oyunu 28 Nisan Pazar günü seyirci ile bulaşacak.

Biri hiç konuşamayan ve hareket edemeyen kardeşi ile aynı evi paylaşan iki kardeşin hayatını sahneye taşıyan tek perdelik ''Sessiz'' isimli tiyatro oyunu 28 Nisan Pazar günü seyirci ile bulaşacak.


İbrahim Çengel'in yazdığı, yönettiği ve oyuncu kadrosunda bulunduğu tek perdelik ''Sessiz'' isimli tiyatro oyunu 28 Nisan Pazar günü saat 15.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Berat Boz ve İbrahim Çengel'in aynı evde yaşayan biri hiç konuşamayan ve hareket edemeyen iki kardeşi canlandıracağı tiyatro oyunu trajikomik bir hikayeyi izleyiciler ile buluşturacak. Özürlü kardeşinin tüm engellerine rağmen hiç engeli yokmuş gibi davranan fakat buna rağmen iç dünyasında bu durumu kabullenemeyen ağabeyin psikolojik durumunun irdelendiği trajikomik tiyatro oyunu bir yandan izleyicileri güldürürken diğer yandan ise duygusal anlar yaşatacak.

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