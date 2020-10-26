İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevda öğretmen kansere yenik düştü

Kayseri’de Hacı Mustafa Gazioğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli öğretmen Sevda Özlok, kansere yenik düştü.

Kayseri'de Hacı Mustafa Gazioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmen Sevda Özlok, kansere yenik düştü.


Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Gazioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Sevda Özlok, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özlok'un ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de yayımladığı taziye mesajında, "Hacı Mustafa Gazioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenimiz Sevda Özlok vefat etmiştir. Eğitim ailesi olarak kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.