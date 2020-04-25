"Sevdiklerinize Sarılmak İstiyorsanız Bu Önlemlere Dikkat Edin"

Duygu Horoz, korona virüs salgınında sosyal mesafe ve korunma tedbirlerinin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "İlerde tüm sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmak istiyorsanız bir süre uzak durmalısınız. Bu süreçte başta İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli olmak üzere koskoca bir Sağlık Ordusu ile sizlerin hizmetindeyiz." dedi.

Yaptığımız tüm çalışmalar sizlerin sağlığını korumak, kollamak, mümkünse öncelikle sizlerin hastalanmasını önlemeye yöneliktir" ifadesinde bulundu.

Dr. Horoz, "Tabi ki hastalananlar olacaktır, burada da amacımız hasta kişilerin bu hastalığı başkalarına bulaştırmalarını önlemektir.

Tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan ve hastaneye yatışı gerekmediği düşünülen tüm hastalar 14 gün boyunca evde izole olmalıdırlar. Ev izolasyonu için uyulması gereken kurallar çok önemlidir. Ancak bu kurallara tam uyulduğu zaman izolasyon amacına ulaşacaktı" diye konuştu.

"Bizler öyle güzel bir kültüre sahibiz ki eş dost akraba arkadaş komşu bizler için çok önemli. Hepimizin yakınları var sevdikleri var. Ancak yakınlarımızı ve sevdiklerimizi korumak için bazı fedakarlıklar gerekiyor. aile gezmelerine ara vermek bunların başında geliyor. daha sonra uzun uzun oturup sohbetler edeceğimiz, sarılıp kucaklaşacağımız güzel günlerin çabuk gelmesini istiyorsak kurallara uymamız gerekiyor" diyen Dr. Horoz, şu uyarılarda bulundu:

"Salgının başından beri ekipçe yaptığımız çalışmalar sırasında pek çok gözlemimiz oldu. bunların başında ev karantinasına gerektiği gibi uyulmadığı gelmektedir.

İzolasyon ve karantina kurallarına uymayan, teyze hala amca yeğen kuzen gezmelerinden vazgeçmeyen, komşular olarak toplanıp mantı büken yaprak saran kişilerin nelere yol açtığını gördük. Bir kişinin 20 kişiye bulaştırdığını izledik. Tüm apartmanı gezen teyzenin, hastalanan kişiye toplaşıp geçmiş olsuna giden akrabaların, kural tanımayıp mahalle arkadaşlarıyla gezmeye giden genç delikanlıların, akraba evlerine yatıya gidip duran kuzenlerin bu hastalığı her haneye ayrı ayrı bir ağacın uzayan dalları gibi bizim filyasyon ağacımızı nasıl büyütüp yeşerttiğini gördük. Ancak diğer ağaçlardan farklı olarak bu ağacın büyümesi bizim hiç işimize gelmiyor açıkçası.

Hastaneye yatışı gerekmediği düşünülen 50 yaş altı, kliniği hafif ve covıd-19'un ağır seyretmesine neden olabilecek hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği gibi risk faktörleri olmayan olası veya kesin covıd-19 vakaları semptomlar düzelene kadar uygun tedavi başlanarak evde takip edilmelidir. Evde takip bu hastalar için en uygun yöntemdir.

Ancak hastanın evinde oda sayısının az, kişi sayısının çok olduğu uygunsuz ev koşulları varsa, hastanın izolasyon kurallarına uyum sorunu olduğu düşünülüyorsa,

evde yaşayan 65 yaş ve/veya covıd-19'un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan bireyler varsa hekim kararı ile hastanede takip edilebilir.

Evde izlenen hastalar iyileşene kadar aile hekimi tarafından her gün telefonla aranarak takip edilmektedir.

ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüklerimize bağlı filyasyon ekiplerimiz tarafından bu kişiler evlerinde ziyaret edilerek uymaları gereken kurallar bir kez daha anlatılmakta, bu kurallara uymadıkları takdirde oluşacak cezai sorumlulukları anlatılmakta, onam formu imzalatılıp uygun sayıda maske ve eldiven bırakılmaktadır.

Hastanın izlem sürecini evde geçirdiği süre boyunca uyması gereken kurallar vardır ve bu kurallara uymak hem kendisini hem de yakınlarını korumak için çok önemlidir.

Hasta evde olduğu süre boyunca kendisini ayrı bir odada, mümkünse tuvalet ve banyosu da ayrı olan bir odada tutması ve bu odadan dışarı çıkmaması gerekmektedir. Oda çok iyi havalanan bir oda olmalıdır. Eğer çıkmak zorunda kalırsa ve diğer ev bireyleriyle aynı ortamı paylaşmak zorunda kalırsa mutlaka tıbbi maske takmalı ve diğer kişilerden en az bir metre uzakta olmalıdır.

Hiç bir koşulda eve ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Hastanın ev içindeki hareketi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır.

Ortak tuvalet, banyo kullanılıyorsa bu alanlar iyi havalandırılmalıdır.

Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmelidir.

Hasta ve yakınları öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve naylon poşetlere konularak ağzı kapatılarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalıdır.

Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyalar su ve sabunla yıkanmalıdır.

Hastanın kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi ürünler 60-90°c'de deterjan ile yıkanmalıdır

Hasta odasının temizliği esnasında eldiven ve maske kullanılmalıdır.

Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır.

Bu kuralların bizler için önemi tamamen sizleri önemsememizdendir. Bizim tüm çabamız sizleri ve sevdiklerinizi korumak.

İlerde tüm sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmak istiyorsanız bir süre uzak durmalısınız deseler kimse inanmazdı ancak sonra pişman olmamak için, sevdiklerinize yakınlarınıza zarar vermemek için biraz sabır, biraz uyum, biraz mesafe.

Bizler sizleri uzaktan da seviyoruz." İfadelerini kullandı.