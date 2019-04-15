Sevgi, çocukların büyümesinde önemli rol oynuyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Doktora Öğretim Üyesi Emel Ünsür, 15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü'yle ilgili verdiği bilgilerde, “Çocuklarımızın sağlıklı büyümelerinde ilgi ve sevgi göstermek çok önemli” dedi.

Büyümenin anne karnında başladığını ve bu süreçte annenin nasıl yaşadığının doğacak çocuğu sağlığı için belirleyici olacağını söyleyen Doktora Öğretim Üyesi Emel Ünsür, “Büyüme, hücre sayısı ve büyüklüğünün artışına bağlı olarak vücut ağırlığının ve kitlesinin artışı olarak adlandırılır. Büyüme aslında anne karnında başlıyor ama biz doğumdan sonrasını gördüğümüz için büyüme sadece bununla alakalıymış gibi düşünüyoruz. Özelikle anne karnında, bebeklerin büyümesini etkileyen önemli faktörler mevcut. Annenin geçirdiği enfeksiyonlar, alkol ve sigara kullanımı ya da genetik faktörler bebeğin büyümesini ve gelişmesini etkilemektedir. Anne karnındaki bu süreç, doğumdan sonraki sürece de etkilemektedir. Doğum sonrası süreci kabaca 3'e ayırıyoruz. 0-2 yaş arası süt çocukluğu, 2-11 yaş arası çocukluk dönemi ve 11 yaş üstü de ergenlik dönemi olarak ayrılıyor. 0-2 yaş döneminde, özellikle büyümenin en hızlı olduğu dönem ilk bir yıldır. Çocukların en hızlı büyüyen organı beyindir ve özellikle buna bağlı olarak, baş çevresindeki hızlı büyüme artışı bizim için önemlidir. Bu dönemde, anne sütüyle beslenme bebeklerin ilerdeki yaşamlarını sağlıklı geçirebilmeleri için çok çok önemli. Büyümenin izlenmesi konusunda tek bir ölçüm bize yeterli değil. İlk 6 ayda, düzenli bir şeklide her ay bebeklerin ağırlığı, baş çevresi, uzunluğu ve beden kitle endeksi uzunluğu bizim için yol gösterici olduğundan ekstra önem taşımaktadır” dedi.

Doktora Öğretim Üyesi Emel Ünsür, Büyüme ve gelişmede etkili olan faktörlerinin en önemlisinin genetik faktörler olduğunu fakat bunların içinde ailenin ilgisinin de öneminin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti;

“2 yaşından sonra, büyüme biraz yavaşlar. Özelikle de 2-6 yaş arasında en yavaş olduğu dönemdir ve yılık boy uzaması 7 santime kadar düşer. Kilo artışı da 2-2 buçuk kiloya kadar yıllık olarak düşme gösterir. 6-8 yaş arasında, bir büyüme atılımı dönemi olur ve bu dönemde çok hızlı büyürler. Fakat bizim için, en büyük büyüme atılımı dönemi ergenlik dönemidir. Bu dönemde, cinsiyet hormonlarının da etkisiyle çok hızlı bir kilo artışı, boy uzaması ve vücutta değişiklikler görülür. Büyümeyi etkileyen faktörlerin, en önemlisi genetik etmenlerdir. Her çocuk, anne babasının boy ortalamasına göre ve her şey optimal bir şekilde giderse bir hedef boya ulaşır. Faktörlerden biri de beslenme. Hem büyümenin sağlanması hem de enerjinin karşılanması için beslenme çok önemli. Özellikle yine altını çiziyorum ilk 6 ay anne sütüyle beslenme en kıymetli yatırımdır. Son olarak da çevresel faktörler var. Burada da radyasyon ve kimyasal gibi etkilerden bahsediyoruz. Özellikle de, son dönemde çok sık duyduğumuz ilgi ve sevgi yoksunluğu çocukların büyüme ve gelişmesini etkilemektedir. Çünkü stres hormonunu arttırarak, büyüme hormonunu baskılar. Dolayısıyla, çocuklarımızın sağlıklı büyümelerinde ilgi ve sevgi göstermek çok önemli”

Ailelerin, çocukların gelişim sürecinde yanlarında bulunarak bu dönemi daha kolay atlatmalarında en büyük yardımcı olacaklarını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Doktora Öğretim Üyesi Emel Ünsür, “Ergenlik dönemlerinde de, özellikle ön plana geçen cinsiyet hormonlarıdır. Bu dönemde, hem psikolojik sıkıntılar hem de ergenin kendi vücudunu kabullenme döneminde bir takım sıkıntılar görülmektedir. Fakat ilgi ve sevgi göstererek ve yanında olarak, bu dönemi kolayca atlatmak mümkündür. Gelişim süreci ise, büyüyen organın işlevsellik kazanması anlamına gelir. Gelişim de motor gelişimi dediğimiz bir süreç var. Mesela, kaba motor gelişiminde bir çocuğun 1 yaşında yürürken, 2 yaşında merdiven çıkması gibi süreçtir bu. İnce motor hareketlerinde de, eliyle kağıdı tutabilmesi ve makasla onu kesebilmesi gibi süreçlerde de gelişim takibi önemlidir. İletişim becerisi için de, etrafında rol model alabileceği ve sağlıklı bir ortamda iletişim kurabileceği anne baba, daha sonra da çevresi iletişimin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Özelikle bu dönemlerde aksaklıkları anlayabilmemiz için, çocuğumuzu sadece hasta olduğunda değil, düzenli büyüme gelişme takibine götürmek oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.