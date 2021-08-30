Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya

48'lik derecesi ile 3. sırayı alarak bronz madalya elde etti ve Türkiye'ye yüzmede tarihin ilk Paralimpik madalyasını kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; “Üzerinde birçok emeğimiz ve desteğimiz bulunan milli sporcumuz Sevilay Öztürk'ün tarihi başarısı bizi oldukça gururlandırdı. Sporcumuzu, antrenörünü ve değerli ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.