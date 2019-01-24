Seyfettin Yesügey Tokat Erbaaspor'da

Lig 1.Grupta ekiplerinden Tokat Erbaaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Tokat Erbaaspor, bonservisi elinde olan genç ve başarılı oyuncu Seyfettin Yesügey'i transfer etti.

Kayseri Erciyesspor'un kapanmasının ardından boşta olan genç oyuncu Seyfettin Yesügey Tokat ekibi Erbaaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2011 yılında futbola Kayseri Demirspor'da başlayan ve 2013 yılında Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Seyfettin, 2016 yılında profesyonel oldu. Kayseri Erciyesspor forması ile TFF 2.Lig, 3.Ligde birçok maça çıkan Seyfettin Yesügey, 2018-2019 futbol sezonunda TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Erbaaspor forması giyecek.

Yesügey'in oynadığı maçlar ve gol sayıları

Kayseri Erciyesspor forması ile birçok kategoride oynayan genç ve golcü oyuncu Seyfettin Yesügey bundan sonra golleri Erbaaspor forması ile atacak.

Türkiye Kupasında 1 maç, TFF 3.Lig 22 maç 1 gol, TFF 2.Lig 31 maç 1 gol, Özel Maçlar 4 maç, Akademi U-17 Ligi 1 maç, Akademi U-16 Ligi 20 maç 25 gol, Akademi U-15 Ligi 27 maç 22 gol ve Akademi U-14 Ligi 24 maç 22 gol kaydetti.