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Seyir halindeki araç alev aldı

Kayseri’de seyir halinde alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'de seyir halinde alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı İbrahim Ağa Mahallesi'nde 38 TD 796 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün ihbarı ile olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında alevler söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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