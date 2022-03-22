Seyir halindeki yatak yüklü tır yandı

Kayseri'de yatak ve ahşap yüklü seyir halindeki tır yandı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Derevenk Viyadüğü girişinde Ahmet E.'nin kullandığı 38 E 2230 dorse plakalı tır, seyir halindeyken alev aldı. Alevlerin yayılması üzerine Ahmet E. araçtan çıkarak durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yanan tıra müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.