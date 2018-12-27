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Seyir halindeyken yanan kamyonu itfaiye söndürdü

Kayseri’de seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kayseri'de seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, İbrahim A. (59) yönetimindeki 38 SR 897 plakalı kamyon, seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de kamyon yükselen alevlere müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kısa süre içerisinde söndürüldü. Trafiğe kapanan cadde de, tekrardan açıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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