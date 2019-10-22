Seyit Nergis attığı gollerle takımını sırtlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Ülküspor'un genç futbolcusu Seyit Nergis, zorlu maçlarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden mavi-beyazlı takım, geride kalan haftada Kayseri Demirspor ile karşılaştı. Kocasinan Ülküspor, 1-0 geriye düştüğü maçı bırakmadı ve attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kocasinan Ülküspor'da 14 sırt numaralı formayı giyen Seyit Nergis, maçlardaki performansı ile dikkat çeken futbolculardan biri oldu. Seyit Nergis, oynanan kritik maçlarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Seyit Nergis, 3 gol atarak takımının başarısında önemli rol oynadı.

Kocasinan Ülküspor, 14 takımın mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken rakip kaleye 9 gol attı. Kendi kalesinde 8 gol gören mavi-beyazlı ekip 9 puanla 7. sırada bulunuyor.