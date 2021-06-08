Seyrani kampüsü için danışma toplantısı yapıldı

Dr. Lütfullah Cebeci ve Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Yılmaz Delice; kaymakamlık toplantı salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'la kaymakamlık toplantı salonunda bir araya gelerek önümüzdeki 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hakkında istişarelerde bulundular.

Seyrani Kampüsünün her geçen yıl büyüyerek geliştiğini belirten Cabbar Başkan “Yeni fakülte ve bölümlerin açılmasıyla öğrenci sayımız 2000 kişiye ulaşmıştır. Seyrani Kampüsümüzün daha iyi eğitim verebilmesi için Develi Belediyesi olarak her daim destek vermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.