İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sezonu açan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Geçtiğimiz günlerde kayak sezonunun açıldığı Erciyes Kayak Merkezi’nde kayakseverler, hafta sonu pistleri doldurdu.

Geçtiğimiz günlerde kayak sezonunun açıldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler, hafta sonu pistleri doldurdu.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sezonun ilk hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, Erciyes'e gelerek pistleri doldurdu. Yerli ve yabancı turistler Erciyes'in farklı pistlerinde doya doya kayak yapma imkanı bulurken, vatandaşlar pistlerden övgüyle bahsederek herkesi Erciyes'e davet etti.


Öte yandan beyazla kaplı Erciyes Dağı ziyaretçilerine görsel şölen sundu. Kayak merkezine gelen vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.