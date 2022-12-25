Sezonu açan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Geçtiğimiz günlerde kayak sezonunun açıldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler, hafta sonu pistleri doldurdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sezonun ilk hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, Erciyes'e gelerek pistleri doldurdu. Yerli ve yabancı turistler Erciyes'in farklı pistlerinde doya doya kayak yapma imkanı bulurken, vatandaşlar pistlerden övgüyle bahsederek herkesi Erciyes'e davet etti.

Öte yandan beyazla kaplı Erciyes Dağı ziyaretçilerine görsel şölen sundu. Kayak merkezine gelen vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.