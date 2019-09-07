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Sezonu başkanla açtılar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte balık sezonunun açılışında Balıkçılarla birlikteydi. Yıldız ve Büyükkılıç, vatandaşlara balık-ekmek ikram etti.


Sivas Caddesi'ndeki balıkçılar, balık sezonunun açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte yaptı. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Başkan Memduh Büyükkılıç, önce Sivas Caddesi esnafını, ardından balıkçıları ziyaret etti.


Sivas Caddesi'ndeki balıkçıları tek tek ziyaret ederek balık sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldız ve Büyükkılıç, daha sonra tezgaha geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikram etti. Sezonun açılışı nedeniyle ikram edilen balık-ekmeklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Balıkçılarla günün anısına fotoğraflar çektiren Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, daha sonra vatandaşlara tatlı ikram etti.

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