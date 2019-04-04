SGK Fidanları Toprakla Buluşturdu

SGK İl Binası arkasında oluşturulan alanda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek bugün dikilen 750 fidanla birlikte toplam dikilen fidan sayısının 2 bine ulaştığını aktardı. Hasgül; "Daha yeşil bir Kayseri için sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız bu etkinlikleri can gönülden destekliyoruz. Burada bir arazimiz vardı, ağaçlandırma talebini ilettiğimiz zaman kendileri hiç ikiletmeden Türkiye'nin değişik bölgelerinden getirilmiş 100 çeşit ağaç içeren bir orman oldu. Biz de bunun adını Erkut Ormanı koyduk. Geçen yılki yapılan etkinliğimizin devamı olarak Erkut Bey'den talep ettiğimizde sağ olsun yine kırmadı. Fidanların seçimi konusunda Erciyes Üniversitesi Botanik Bölümü'nden destek aldık, toprağa uygun fidan olması gerekiyordu. Buranın bakımını Erciyes Üniversitesi üstlenmiş durumda. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerde hassasiyet gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ile birlikte, Erkut Korkmaz ve etkinliğe katılanlar birlikte fidan dikimini gerçekleştirdi.