SGK İl Müdürü Hasgül, "SGK Teşviklerine Dikkat"

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, SGK'nın uyguladığı teşviklerinin birçoğundan işverenlerin etkin bir biçimde faydalanamadığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül "Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan sigorta prim teşviklerinden işverenlerimiz etkin bir biçimde faydalı anladıklarını görüyoruz. İstihdam ettikleri çalışanlar için devletin sağladığı teşvik imkânlarından yeterince faydalanmayan işverenlerimiz çalışanlarının işletmelerine maliyeti noktasında gereksiz yük altına girmektedir. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumunun işverenlere sağladığı sigorta prim teşvik sayısı 18 tanedir. Hal böyle olunca teşviklerin takibi ve hangi çalışan için hangi teşvikin uygun olacağı konusunda kafa karışıklığı olmakta. Bu amaçla Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime alınmıştır.” dedi.

Potansiyel teşvik sorgulama programı hakkında da bilgi veren Hasgül; "Bu program mahareti ile işverenlerimiz işe aldıkları çalışanlarının TC kimlik numarası ile kendilerine en uygun teşvik türünü seçerek bir nevi çalışan maliyetlerini minimize edebilecek fırsata kavuşmaktadır. Bildiğiniz gibi uluslararası rekabette işgücü maliyeti en önemli maliyet kalemidir. Devletimiz işverenlerimizin uluslararası piyasada korunması amacıyla birçok teşviki bu saiklerle hayata geçirdi. Bu programın bir amacı da Kurumumuzun sağladığı teşviklerin hangisinin işverenimize uygun olduğu konusunda yapacağı seçim için işverenlerimizin dışarıdan hizmet alımı yapmaksızın kendi başına yapabileceği bir sistem sunmaktır.” dedi. Teşviklerle ilgili yanlış bilinen bir konuya da dikkat çeken Hacı Ali Hasgül teşviklerin birçoğu için ön şart işverenlerimizin Kuruma borcunun bulunmamasıdır. Ancak borcu bulunan işverenlerimiz 6183 sayılı yasa ile kendilerine sunulan borçlarını taksitlendirme imkanı ile hem borcunu taksitlendirebilir hem de taksitlerini ve primlerini düzenli ödemek koşuluyla teşviklerden faydalanabilir. Bazı teşvikler işverenimizin priminin tamamına yakınının Devlet tarafından karşılanması üzerinedir. Bunu da göz önünde bulundurursak taksitlendirme yoluyla bu teşviklerden faydalanma cihetine gitmek işletmelerimiz için uygun bir fırsat olabilir" ifadesinde bulundu.