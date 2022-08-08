SGK'da ikinci Hasgül dönemi

Bir süre önce bakanlık kararıyla Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne görevlendirilen Hacı Ali Hasgül, Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü'ne tekrar atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak Kayseri'de görev yaptığı dönemde başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Hacı Ali Hasgül, iş dünyasından gelen yoğun talep üzerine bakanlık kararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'nden tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü'ne atandı.

Hacı Ali Hasgül'ün Çarşamba günü Kayseri'deki görevine başlaması bekleniyor.