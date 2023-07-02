SGK'da yapılandırma mesaisi

00'e kadar çalışacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; "7440 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesinde kurumumuza yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 03.07.2023 Pazartesi günüdür. Kanun çerçevesinde başvuruların yapılacağı Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz; 3 Temmuz Pazartesi günü saat 24.00'e kadar açık tutulacaktır. Bir şekilde başvurusunu yapmamış olan vatandaşlarımızın başvurusunu almak üzere tüm merkezlerimiz hizmet verecektir" dedi.

Yapılandırma hakkında da bilgi veren Hasgül; "Kurumumuza prim borcu olan vatandaşlarımız için çok cazip yapılandırma imkanı sunan bu yapılandırmadan tüm vatandaşlarımızın faydalanmasını umut ediyoruz. İdari para cezalarını yarısının terkin edildiği, yani silindiği bu yapılandırma; bu yönüyle de ciddi fayda sunmakta. Yine prim borcu olan 4B çerçevesindeki vatandaşlarımız için de önemli faiz indirimi sunan bu yapılandırmanın değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım" ifadelerini kullandı.