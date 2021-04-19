SGK'dan İstihdamı artıran, üretimi güvenle sürdüren Kayseri Şeker'e teşekkür

Özellikle Pandemi döneminde kurallara azami ölçüde dikkat ederek, istihdamı artıran, hiçbir iş kazasına fırsat vermeyen, iş sağlığı kriterlerine en üst düzeyde dikkat eden, işletmesindeki üretimi güvenle devam ettiren ve hiçbir devlet kuruluşu ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na da borcu olmayan Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker'in İştiraki Panpet A.Ş, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketine layık görüldü.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret eden SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Şeker'in her geçen gün büyüdüğünü ve bunun da resmi verilere yansıdığını ifade ederek, geçen yıla oranla daha fazla istihdam eden Kayseri Şeker'in, Kayseri'de ve Türkiye'de örnek bir çalışma disiplini ortaya koyduğunu kaydetti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede'nin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Akay ise ziyaretten ve ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kayseri Şeker kazandıkça Türkiye'nin de kazandığını, şirketin disiplinli örgüt yapısı ve kurumsal çizgisi ile her zaman devletin kalkınma modeline uygun bir politika izlediklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, hazırlanan teşekkür belgelerini Başkan Akay'a takdim etti.