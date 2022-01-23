Sheylani Marie Peddy ilk kez forma giydi

Bellona Kayseri Basketbolun yeni transferi Sheylani Marie Peddy, ilk maçına çıktı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 15. haftasında evinde Antalya 07 Basketbol'u 69-60 mağlup etti. Hafta içerisinde kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu Sheylani Peddy sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Antalya 07 Basketbol karşısında forma giyen Sheylani Peddy 25 dakika 48 saniye süre aldı.
17 sayı ve 2 asistlik performans ile oynayan oyun kurucu Sheylani Peddy, geçer not aldı.