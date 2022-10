Sıcak hava balonları ile Soğanlı Vadisi'ne ilgi arttı

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde kentin turizmine büyük katkı sağlayacak Soğanlı Vadisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, son dönemde yapılan yatırımlarla 'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak adlandırılan bölgedeki turist sayısında büyük artış yaşandı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, sıcak hava balonunun bölgenin turizm değerine büyük bir artı kazandırdığını belirterek, "Baharda Soğanlı bambaşka olacak" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in Kayseri'de göreve başlamasının ardından şehirde tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda çalışmalar hız kazandı. Hem korumak hem de turizme kazandırmak için yapılan projeler ve devam eden çalışmalar sayesinde kentin ağırladığı turist sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve 'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak adlandırılan Soğanlı ve Erdemli vadilerinde yapılan çalışmalar sayesinde yerli ve yabancı turist sayısında gözle görülür artış meydana geldi. Bölgedeki çalışmaların devam edeceğini aktaran Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, "İlimiz çok sayıda doğal ve tarihi güzelliklere sahip. Birçok noktada il ve ilçe merkezimiz olsun her noktada ayrı değerlere sahibiz. Son dönemlerde özellikle Yeşilhisar ilçesinde Soğanlı ve Erdemli'de çeşitli çalışmalara başladık. Baktığınız zaman burada Erdemli'de de olsun, Soğanlı'da da olsun vadinin doğal güzelliklerinin yanında kaya oyma yapılarıyla ön plana çıkıyor. Valimiz Gökmen Çiçek özellikle Soğanlı ve Erdemli olmak üzere ilimizin birçok noktasındaki turizm değerlerine gerçekten değer veriyor ve büyük destekler sağlıyor. Soğanlı'da valimizin göreve başladığı süreçten itibaren çok sayıda inceleme yaptık ve oralar için projeler hazırlandı. Şu anda valiliğimiz ve büyükşehir belediyemiz işbirliğinde orada çalışmalar başladı. Soğanlı'da başlayan çalışmalar çok çeşitli. Meydan düzenlemesi, yürüyüş yolları ve Azize Barbara 'Tahtalı Kilise' olarak adlandırdığımız yapıda da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şu an hepsinin ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı, hatta belli bir aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar bittiğinde ilgi daha da artacak"

Şu ana kadar yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini ve gün geçtikçe ilginin daha da artacağını aktaran Dursun, "Biz şöyle diyoruz; 'Baharda Soğanlı bambaşka olacak'. Baharı beklemeden yaptığımız çalışmalar gerçekten meyvesini vermeye başladı. İlgi çok arttı, çok sayıda misafir özellikle Soğanlı'ya yöneldi. Farklı ülkelerden çeşitli misafirler geliyor. Şehrimizden ve şehir dışından gelen misafirlerimiz de Soğanlı'ya çok ilgi göstermeye başladı. Bunlar bizi mutlu ediyor ama diyoruz ki restorasyon çalışmaları bittiğinde bölgeye olan ilginin daha da çok artacağını biliyoruz. Bu da yapılan çalışmalarla bunu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Çünkü daha önce gelen ziyaretçi sayımız ile şu an gelen ziyaretçi sayımız arasında çok sayıda bir artış var. Hem gözle de görülüyor hem esnaflar özellikle hafta sonu yer kalmadığını söylüyor. Bu açıdan gerçekten çalışmalar hem iyi gidiyor hem ilgi de güzel. Daha çok tanıtıma gireceğiz, tanıtım arttıkça ilginin daha da artacağını biliyoruz" dedi.

"Güzelliklerimizin turizme kazandırılması öncelikli hedefimiz"

Kentte bulunan doğal güzelliklerin turizme kazandırılması amacıyla birçok bölgede çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade eden Dursun, "Erdemli Vadisi'nde de valiliğimiz ve belediyemiz işbirliğinde çalışmalara başlanıldı. Yürüyüş yolları yapılıyor, projeleri de hazır. Şuanda ihale sürecinde, yakında inşallah uygulanmaya başlandığında aynı Soğanlı gibi Erdemli'ye de ilginin artacağını düşünüyoruz. Bunun gibi birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. İncesu merkezinde Merzifonlu Karamustafa Paşa'nın yaptırmış olduğu büyük bir külliye var. Külliyede de çeşitli düzenlemeler yapıldı. Arastadaki yapıların temizliği yapılarak hizmete açıldı. Bunun yanı sıra Örenşehir dediğimiz yerde mozaik yapı kalıntısında çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir aşamaya geldi, yakında orada da çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyaretçiye açıldığında gerçekten güzel bir destinasyon olacağını düşünüyoruz. İncesu Kilisesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Oranın duvar resimlerinde konservasyon çalışmaları yapılıyor. Bütün çalışmalar birlikte ele alındı ve yakın zamanda orası tamamlandığında çok sayıda ziyaretçi ağırlayacağımız noktalardan birisi olacak. Yahyalı'da Kapuzbaşı Şelaleleri ve diğer şelalelerde çalışmalar devam ediyor. Erciyes'imiz iyi noktada, kışın kayak turizmi açısından dünyada önemli merkezlerden birisi. Her yıl orada dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirleri ağırlıyoruz. Kültür alanlarımızın ve diğer alanlardaki doğal güzelliklerimizin turizme kazandırılması ve daha çok ziyaretçinin ağırlanması öncelikli hedefimiz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, bu yıl Soğanlı Vadisi'nde uçuşlara başlayan sıcak hava balonlarının bölgenin turizm değerine büyük katkı sağladığını da sözlerine ekleyerek, "Biliyorsunuz sıcak hava balon uçuşları Soğanlı'da bu yıl başladı. Şuanda uçuşlar, havaların elverişli olduğu günlerde devam ediyor. Neredeyse her gün balon kalkıyor orada. İyi de bir ilgi var. Bölgenin turizm değerine büyük bir artı kazandırıyor. O açıdan balon turizmi gerçekten önemsediğimiz turizm değerlerindendir" dedi.