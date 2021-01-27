Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü. Kentte bazı araçlar, çatılardan kopan ve sökülen ağaçlar nedeniyle hasar gördü.

Kentte kuvvetli rüzgar özellikle Talas ve Melikgazi ilçelerinde etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken bazı ağaçlar da yerinden söküldü. Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde yerinden sökülen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düştü. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ise bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 5 araca hasar verdi. Polis ekipleri hasar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri ise devrilen ağaçları yerinden kaldırmak için çalışma yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte rüzgarın saatteki hızının yer yer 100 kilometreyi bulduğu öğrenildi.