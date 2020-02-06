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Şiddetli rüzgar İnşaat Malzemecileri Sitesi'ni de vurdu

Kentte saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle İnşaat Malzemecileri Sitesi’nde iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

Kentte saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle İnşaat Malzemecileri Sitesi'nde iş yerlerinin çatılarını uçurdu.


Şehirde dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaştı. Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda mahallelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.


Şiddetli rüzgar nedeniyle İnşaat Malzemecileri Sitesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin de çatıları uçtu.

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