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Şiddetli rüzgar okulun çatısını da yerinden söktü

Kayseri’de dün akşam etkili olan ve saatteki hızı 119 kilometre olarak ölçülen rüzgar, Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu’nun da çatısını söktü.

Kayseri'de dün akşam etkili olan ve saatteki hızı 119 kilometre olarak ölçülen rüzgar, Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu'nun da çatısını söktü.


Kayseri genelinde dün akşam etkili olan şiddetli rüzgarın verdiği hasar bazı bölgelerde gün ağarınca ortaya çıktı. Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu da şiddetli rüzgardan dolayı hasar gördü.


Saatteki hızı 119 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen okulun çatısını bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaş, okuldaki hasarı bir muhabir gibi anlatmaya çalıştı.

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