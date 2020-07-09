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Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturan Okullara Sertifikaları Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’nde farkındalık oluşturan okullara sertifikaları verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde farkındalık oluşturan okullara sertifikaları verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık projesinde farkındalık oluşturan ve bu konuda bilinçli hareket eden okullara sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu tarafından verildi.


Sertifika töreni sonrasında projeye destek veren okullara masa tenisi takımı hediye edildi.

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