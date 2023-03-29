Sıfır Atık Günü'ne Talas damgası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 3 yıl önce çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir hayat bırakmak için başlatılan “Sıfır Atık” çalışmaları Talas'ta titizlikle takip ediliyor. İlk olarak hizmet binasında sıfır atık uygulamasına geçerek çöp kovalarını kaldırıp geri dönüşüm kutularını yerleştiren Talas Belediyesi ayrıca binalara ayrıştırıcı kutu dağıtımı, hurda malzemelerin yeniden kullanılması, okullara çevre yarışmaları, üniversitelerle bilimsel toplantılar gibi ses getiren çalışmalara imza attı. Bu çalışmalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği “Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni”nde ödüle layık görülmüş Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ödülünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan almıştı.

“SIFIR ATIK BİLİNCİNİ OLUŞTURDUK”

Yapılan geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çevreyle ilgili çok sayıda projeye imza attıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız sayesinde topladığımız atıklar, toprağa karışmadan ayrışarak yeniden kullanıma sunuluyor. Kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıkları bu şekilde yeniden dönüştürürsek ekonomiye katkı sağladığımız gibi çevreyi de korumuş oluyoruz. Okullarda ve üniversitelerde öğrencilere yönelik bilimsel toplantılar, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar Cumhurbaşkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından takdirle karşılanarak ödüle layık görüldü. Çalışmalarımızda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleri ile 30 Mart tarihi Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada ‘Sıfır Atık Günü' olarak kabul edilmişti.