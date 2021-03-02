Sıfırdan Zirveye Yolculukprojesi sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanan Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasında düzenlenen Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesinin ilk etabı Kayseri'de yapılan faaliyetlerle sona erdi.

Dezavantajlı gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi, özgüvenlerinin arttırılması ve yaşadıkları çevreye, topluma karşı duyarlılıklarının geliştirilmesi, milli şuur kazandırılması, amacıyla düzenlenen “Sıfırdan Zirveye Yolculuk” projesinin ilk etabı 26 Şubat -02 Mart 2021 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

İzmir'de yaşayan 30 Roman genci, 4 gece 5 gündüz süren projenin ilk etabında Erciyes'te İl Müdürlüğümüz Kayak antrenörleri eşliğinde temel kayak eğitimi aldılar. Gençler spor faaliyetlerinin yanı sıra yapılacak olan sosyal ve kültürel faaliyetlerle unutamayacakları bir zaman geçirdiler.

Projenin son gününde gençlerle bir araya gelen İzmir Milletvekili Cemal Bekle, gençlerle birlikte kızakla yarış yaptılar. Milletvekili Cemal Bekle yaptığı açıklamada, “Bu güzel atmosferde dezavantajlı gençlerle bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Roman gençlere verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze yaptıkları ev sahipliği için teşekkür ederim” dedi. Program sonrasında İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Roman gençler Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettiler.