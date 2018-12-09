Sigara izmariti az daha yangına sebep oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesinde meydana gelen yangında havalandırma boşluğuna atılan sigara izmariti yangına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Kalpaklıoğlu Caddesindeki bir şirketin havalandırma boşluğunun olduğu yerde gerçekleşti. Havalandırma boşluğuna atılan kağıt ve çöpler sigara izmaritinin atılmasıyla beraber küçük çaplı yangına sebep oldu. Havalandırma boşluğundan duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek havalandırma boşluğunun kapağını açarak su ile söndürme çalışması yaparken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da olayın gerçekleştiği yere gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.