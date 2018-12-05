Sigara kaçakçısı iki İranlı yakalandı

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 3 bin 969 paket kaçak sigara ele geçirilirken, iki İranlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde iki ayrı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda İran uyruklu Ali Niroumand isimli şahıstan bin 840 paket, Mousa Ansariarbatani isimli şahıstan ise 2 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan iki İranlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.