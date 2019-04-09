Sigara Saman Nezlesi Riskini Artırıyor

Çevremizdeki herhangi bir madde ile karşılaşan vücutta bazı yapıların bu maddelere karşı hassaslaşması ve daha sonra tekrar karşılaşıldığında gösterdiği tepki olarak özetlenen alerjinin etkileri, maruz kalınan maddenin yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Alerji durumlarının en sık rastlananı olan saman nezlesinin (alerjik rinit) her 5 kişiden 1'inde görüldüğünü belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, ailede sigara içilmesinin saman nezlesi (alerjik rinit) riskini özellikle çocuklarda artırdığını belirtti.

Etkilenen organa göre bulgular değişiyor

Alerji, tutulum yaptığı organa göre farklı bulgular ortaya çıkarıyor. Burun, göz, cilt, mide-bağırsak sistemi ve akciğerler; hepsi alerjiye kendilerine özgü tepkiler veriyor. Ev tozu akarları, polenler, egzoz dumanı, mantarlar ve hayvan tüyleri gibi alerjenler daha çok üst ve alt solunum yolu belirtileri ile kendini gösterirken; süt, yumurta, soya, fındık gibi gıdalar ve aspirin benzeri ağızdan alınan alerjenler ise daha çok mide-bağırsak ve cilt bulgularına neden oluyor.

Çocuklarda sigara riski artıyor

Kulak Burun Boğaz açısından bakıldığında alerji durumlarının başında saman nezlesi (alerjik rinit) geliyor. Doç. Dr. Murat Doğan, kalıtımsal olarak da geçiş yapan alerjik rinit riskinin, sigara içilmesi ve hava kirliliği gibi faktörlerle özellikle çocuklarda arttığının altını çiziyor.

Sabahları üst üste hapşırma saman nezlesi habercisi

Alerjik rinitin tanısı çoğu kez hastanın şikayetleri ile konuluyor. Özellikle sabahları veya belirli ortamlarda görülen üst üste hapşırma, saydam burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun ve damakta kaşıntı en sık görülen belirtiler. Ayrıca muayenede burun içi etlerin (konkalar) şiş olması ve üzerlerinde akıntıların gözlenmesi de tipik belirtiler arasında yer alıyor. Tanıda bunlara ek olarak cilt testleri ve laboratuvar testleri de yapılabiliyor.

Alerjenden korunma en iyi tedavi

Alerjik rinit tedavisinde en önemli basamak alerjenden korunmak. Çoğu hastanın şikayetlerinin alerjiye neden olan maddeden ve/veya ortamdan kaçınılmasıyla ciddi ölçüde azaldığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, alerjik kişilere gerekli ortamlarda maske kullanmaları, kuru ve rüzgarlı havalarda mümkün olduğunca açık havaya çıkmamaları ve evde pencereleri açmamaları önerisinde bulunuyor. Özellikle çocukların odalarının iyi temizlenmesi, havalandırılması ve nemlendirilmesi, tüylü-yünlü oyuncakların uzaklaştırılması ve canlı çiçek ve evcil hayvan beslemekten kaçınılması da alınabilecek önlemler arasında. Bunlara ek olarak aktif veya pasif sigara içiciliğinden ve hassasiyet varsa deodorantlardan uzak kalınması da alerjinin etkilerini önemli ölçüde azaltıyor. Tıbbi tedavi ise Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından hastanın değerlendirilip uygun medikal ve/veya cerrahi tedavinin seçilmesiyle sağlanıyor.