Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı

Kayseri Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 'Sigara Bırakma Günü' münasebetiyle; 'sigara ve tütünün zararları', 'sigarayı bırakmak için ne yapılabilir', 'nerelere başvurulabilir' gibi konularda bilgilendirme yapmak amacıyla özel bir alış veriş merkezinde stant kuruldu. Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.

Etkinlikte bir açıklama yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu; “Bugün 'Sigara Bırakma Günü'. Tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilinci oluşturmak ve sigarayı bırakmaları hakkında yardımcı olmak amacıyla burada bilgilendirme standı kurduk. Önlenebilir hastalıklar ve önlenebilir ölümlerin başında tütün kullanımına bağlı hastalıklar ve ölümler gelmektedir. Bilindiği üzere dünyada 7 milyon insan bu tütün ürünlerinin sebep olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir. Biliyorsunuz sigara en çok akciğerlere sıkıntı vermektedir. Bronşite sebep olmakta, akciğer kanserine yol açmakta, beyinde damarları tıkayarak, beyin ölümlerine, felç, Alzheimer, hafıza kaybına yol açmaktadır. Türkiye'de sigaraya bağlı ölüm oranı 100 bin civarındadır. Sigaraya bağlı ölümleri önlemek ve sigarayı bıraktırmak için Sağlık Bakanlığımıza bağlı ALO 171 Sigara Bırakma Hattımız hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanemizde sigara bırakma polikliniklerimiz mevcuttur. 2021 yılında Kayseri Şehir Hastanesi sigara bırakma polikliniğine 2 bin 638 kişi başvuru yapmış olup, bu kişilere nikotin bantları dağıtılmıştır. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüz olarak bu günü önemsiyoruz” dedi.