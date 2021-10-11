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Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubu 1.Hafta

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol takımı sezona galibiyetle başladı.


Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Ligin 1. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Voleybol'a konuk oldu. Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.


Salon: İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu


Hakemler: Sadettin Kıral, Eren Mandal Balta


Büyükçekmece Voleybol Akademi: Selin Çağla Doğan, Yağmur Gül, Elçin Ruşutt, Alara Beşok, Zeynep Yaman, Selda Aksoy, Aydan Hazal Şener, Deniz Devrim Düzen, Selin Buse Yazıcı, Yağmur Özdemir, Sude Gümüş


Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Leslie Leyva, Ünzilenur Cansız, Ogilvie Colleen, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever


Setler:


1.Set- 25-21 (Büyükçekmece Voleybol)


2.Set- 25-14 (Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji)


3.Set- 25-15 (Büyükçekmece Voleybol)


4.Set- 21-25 Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji


5.Set- 11-15 Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji

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