Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubu 1.Hafta

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Ligin 1. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Voleybol'a konuk oldu. Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.

Salon: İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Kıral, Eren Mandal Balta

Büyükçekmece Voleybol Akademi: Selin Çağla Doğan, Yağmur Gül, Elçin Ruşutt, Alara Beşok, Zeynep Yaman, Selda Aksoy, Aydan Hazal Şener, Deniz Devrim Düzen, Selin Buse Yazıcı, Yağmur Özdemir, Sude Gümüş

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Leslie Leyva, Ünzilenur Cansız, Ogilvie Colleen, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever

Setler:

1.Set- 25-21 (Büyükçekmece Voleybol)

2.Set- 25-14 (Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji)

3.Set- 25-15 (Büyükçekmece Voleybol)

4.Set- 21-25 Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji

5.Set- 11-15 Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji