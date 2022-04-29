Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişinin üzerinden Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli A.Y.'nin temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde şüpheli şahsı durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 200 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.