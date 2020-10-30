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Silahla başına ateş eden şahıs kurtarılamadı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki gün önce başına silahla ateş edip ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki gün önce başına silahla ateş edip ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde iki gün önce meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen O.E., başına silahla ateş etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan O.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, intihar eden O.E.'nin bir ilkokulda sınıf öğretmeni olduğu ve eşinin de geçen sene temizlik yaparken 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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