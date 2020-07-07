Silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla vurulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 45. Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan Kavgada isminin Melek F. olduğu öğrenilen bir kadın, silahla karın kısmından vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve çok polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.