Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Y.P., C.Y. ve O.Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle silahın kullanıldığı kavgada Y.P., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Y.P. çevredekiler tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürülürken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayın şüphelileri C.Y. ve O.Y. de gözaltına alındı. Durumu ağır olan Y.P. ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.