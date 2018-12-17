Silahla yaralama olayına karışan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de 1 kişinin silahla vurularak ağır yaralandığı olaya karışan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Melikgazi Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.Ü., önceden husumetli olduğu İ.A. ve M.A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan İ.A. ve M.A.'yı olayda kullandıkları tabancalar ile beraber yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ve M.A., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, ağır yaralanan H.Ü.'nün durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.