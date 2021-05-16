İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı şahıs polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı

Kayseri’de akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi silahla yoldan geçenlere ateş etti.

Kayseri'de akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi silahla yoldan geçenlere ateş etti. Evine kapanan silahlı şahsı ikna etmek için girişimler sürüyor.


Kayseri'nin Hisarcık Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 55 yaşındaki Haluk T., silahla yoldan geçenlere ateş etti. Açılan ateş sonrasında bir kişi yaralanırken, elindeki silahla eve kapanan Haluk T. tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi.


Olay yerine psikolog ve özel harekat ekipleri sevk edilirken, ikna çalışmaları yaklaşık bir buçuk saattir sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.