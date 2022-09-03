İhlas Haber Ajansı

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Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahla yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahla yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konuttan Geceleyin Yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca çalışmalarda 2 farklı olayda toplam 3 bin 500 TL değerinde malzeme çalan bir kişi de ekipler tarafından yakalandı.


Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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