İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi

Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, 21 maç sonra kadroda yer aldı.

Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, 21 maç sonra kadroda yer aldı.


Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Kayserispor'da kaleci Silviu Lung kadroya girdi. Son olarak ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında takımındaki yerini alan ve maçın ilk yarısında sakatlanan Lung, uzun aradan sonra yeniden kadroya girdi.


Silviu Lung 21 maç sonra esame listesinde yeralırken sahaya çıkamadı. 131 gün sonra Kayserispor maç listesinde yeralan Lung, Göztepe maçında genç kaleci Doğan Alemdar'ın yedeği olarak görev bekledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.