Silviu Lung, 5 sezonda 125 lig maçı oynadı

Geride kalan 5 sezonda Kayserispor kalesini koruyan Silviu Lung, 125 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 196 gol yerken, 29 maçta ise kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı kırmızılı forma ile 2 kırmızı kart görürken, 13 kez ise sarı kart gördü. Kayserispor forması ile 5 sezonda 11.170 dakika süre alan Silviu Lung, en çok 2019-2020 futbol sezonunda kalesinde gol gördü. Yeni sezon öncesi sözleşmesi sona eren Lung için yeni bir teklif yapılıp yapılmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Silviu Lung'un 5 sezonluk Kayserispor performansı şöyle:

2017-2018 sezonu

29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart 1 kez kırmızı kart gördü. 2610 dakika forma giydi.

2018-2019 sezonu

29 Süper Lig maçında 39 gol yedi. 8 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. 2530 dakika süre aldı.

2019-2020 sezonu

29 Süper Lig maçında 55 gol yedi. 6 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart gördü. 2610 dakika süre aldı.

2020-2021 sezonu

8 Süper Lig maçında 11 gol yedi. 2 maçta gol yemedi. 1 sarı kart gördü. 720 dakika süre aldı.

2021-2022 sezonu

30 Süper Lig maçında 46 gol yedi. 8 maçta gol yemedi.3 sarı kart gördü. 2700 dakika süre aldı.