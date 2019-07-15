Silviu Lung Ata'nın huzurunda

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, hafta sonu Ankara'ya giderek eşi ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman yeni sezon öncesi oyuncularına verdiği izin sonrası Sarı-Kırmızılıların Rumen kalecisi Lung, eşi ile birlikte iznini Ankara'da geçirdi. Eşi ile birlikte Ata'nın huzuruna çıkan Rumen kaleci çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması ile büyük takdir topladı.

Silviu Lung, sosyal paylaşım sitesindeki fotoğrafına 'Ata'nın huzurunda - Anıtkabir' notu düştü.