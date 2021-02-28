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Silviu Lung forma bekliyor

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen file bekçisi Silviu Lung yeniden formasına kavuşmak istiyor.

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silviu Lung yeniden formasına kavuşmak istiyor.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor file bekçisi Silviu Lung yeniden futbol oynayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.


Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve o günden beri forma giyemeyen Rumen kaleci Silviu Lung, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı.


Bir iki hafta içerisinde forma giyebilecek düzeye gelecek olan Silviu Lung, hafta içerisinde Kayseri'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında da eldivenleri giyemeyecek. Lung, "Forma giymeyi özledim. Umarım tekrar sakatlanmadan maç oynarım. Kayserispor için çabalamak istiyorum" dedi.

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