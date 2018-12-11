Silviu Lung hayran bıraktı

Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Kasımpaşa maçında sergilediği performansla maçın kahramanı oldu.

Spor Toto Süper Ligde tam 4 hafta sonra kazanarak moral bulan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Kasımpaşa deplasmanından 3 puanı 3 golle alarak haftayı 3 puanla kapatan Kayserispor'da maçın adamı ise kaleci Silviu Lung oldu. Kasımpaşa maçında doksan dakikada sergilediği performansın yanı sıra kurtarışları ile dikkat çeken Rumen kaleci taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazandı. Bir birinden güzel kurtarışlara imza atan Lung, maç sonunda teknik heyet ve takım arkadaşları tek tek tebrik ederek büyük moral verdiler. Kasımpaşa maçında adeta devleşen ve kalesini gole kapatan Lung, iki penaltı kurtararak takımımın galibiyetle dönmesinin mimari oldu.

Silviu Lung yaptığı açıklamada, “Benim ne yaptığım çok önemli değil. Önemli olan Kayserispor'un kazanması. Kendimize olan öz güvenimizi kaybetmiştik ve Kasımpaşa'yı yenerek öz güvenimiz geri geldi. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet bize her zaman destek veren taraftarımıza armağan ediyorum” diye konuştu.