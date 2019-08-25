İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silviu Lung hayran bıraktı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, MKE Ankaragücü maçındaki performansı ile kendisini hayran bıraktı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, MKE Ankaragücü maçındaki performansı ile kendisini hayran bıraktı.


Süper Ligin 2.haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan 1 puanda kaleci Lung'un büyük payı bulunuyor. MKE Ankaragücü maçında yeni sezonda ilk kez forma giyen Rumen kaleci doksan dakika sahada kaldı ve ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Ligin ilk haftasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Lung, MKE Ankaragücü maçıyla kaledeki yerini aldı. Yaptığı bir birinden kritik kurtarışlar ile takımının 1 puanla ayrılmasında pay sahibi olan Lung, maç sonunda takım arkadaşları ve teknik heyettin tebriklerini tek tek kabul etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.