İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silviu Lung'a milli davet

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, ülkesinin milli takım kadrosuna davet edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, ülkesinin milli takım kadrosuna davet edildi.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen başarılı file bekçi Silviu Lung 15-18 Kasım'da Romanya'nın oynayacağı İsveç ve İspanya maçı kadrosunda yer aldı. Sarı kırmızılı forma ile ligde gösterdiği başarılı performansla milli takıma davet edilen Lung, Cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçının ardından ülkesine giderek milli takım kampına katılacak.


Ligde geride kalan 10.hafta sonunda 9 maçta sahaya ilk on birde çıkan Lung, 810 dakika süre aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.