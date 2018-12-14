Simge Elektronik Sahabiyespor set vermeden şampiyon oldu

Yıldız Erkeklerde şampiyon olarak Simge Elektronik Sahabiyespor Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. 4 takım katıldığı ve çift devreli oynanan maçlar sonunda rakiplerine set veren bütün maçlarını 3-0'lık setlerle kazanan Simge Elektronik Sahabiyespor namağlup mutlu sona ulaştı. Simge Elektronik Sahabiye Spor, ligin son maçında Melikgazi Belediyespor'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Set vermeden namağlup tamamladı

Simge Elektronik Sahabiyespor Kulüplü Yıldız Erkeklerde oynadığı maçlarda rakiplerine set vermeden kazanarak şampiyon oldu. Oynadığı 6 maçı da set vermeden 3-0 kazanan Simge Elektronik Sahabiyespor ipi göğüsleyerek Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında aynı başarılı ile temsil etmek istiyor.

Dereceye giren takımlar şöyle;

1. Simge Elektronik Sahabiye Spor

2. Melikgazi Belediyespor

3. Develi Belediyespor

4. Erciyes Akademi Gençlikspor