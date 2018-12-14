İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simge Elektronik Sahabiyespor set vermeden şampiyon oldu

Kayseri Kulüplü Yıldız Erkeklerde şampiyon Simge Elektronik Sahabiyespor oldu.


Yıldız Erkeklerde şampiyon olarak Simge Elektronik Sahabiyespor Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. 4 takım katıldığı ve çift devreli oynanan maçlar sonunda rakiplerine set veren bütün maçlarını 3-0'lık setlerle kazanan Simge Elektronik Sahabiyespor namağlup mutlu sona ulaştı. Simge Elektronik Sahabiye Spor, ligin son maçında Melikgazi Belediyespor'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.


Set vermeden namağlup tamamladı


Simge Elektronik Sahabiyespor Kulüplü Yıldız Erkeklerde oynadığı maçlarda rakiplerine set vermeden kazanarak şampiyon oldu. Oynadığı 6 maçı da set vermeden 3-0 kazanan Simge Elektronik Sahabiyespor ipi göğüsleyerek Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında aynı başarılı ile temsil etmek istiyor.


Dereceye giren takımlar şöyle;


1. Simge Elektronik Sahabiye Spor


2. Melikgazi Belediyespor


3. Develi Belediyespor


4. Erciyes Akademi Gençlikspor

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.