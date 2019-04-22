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Simge Elektronik Sahabiyespor Türkiye Finallerinde

Simge Elektronik Sahabiyespor küçük erkekler Voleybolda adını Türkiye Finallerine yazdırarak büyük bir zafer imza attı.


Aksaray'da yapılan grup maçlarında Ankara, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray takımlarını set vermeden 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonası finallerine yükseldi. Rakiplerini tek tek deviren ve adını Türkiye finallerine yazdırmayı başaran Sahabiyespor büyük sevinç yaşadılar.


22-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Kocaeli'nde yapılacak olan Türkiye Finalleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.


Türkiye Finaline yükselen Simge Elektronik Sahabiyespor Aksaray'da aldığı başarılı sonuçların ardından sponsoru olan Simge Elektronik sahibi ali Zağlıkılıç'ı ziyaret ettiler.

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