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Simit fiyatlarına zam geldi

Kayseri’de 1,5 TL’ye satılan simit fiyatlarına zam geldi.

Kayseri'de 1,5 TL'ye satılan simit fiyatlarına zam geldi.


Kent merkezinde 1,5 TL'ye satılan simit fiyatları 1,75 TL olurken, poğaçalar ise 2 TL'ye yükseldi. Esnaf Rıdvan Doğan, son 1 yılda una gelen zamların ardından ürünlere 25 kuruş zam geldiğini söyleyerek; "Gevrek simit fiyatımız 1,5 TL'ydi, fiyat artışından sonra 1,75 oldu. Peynirli, kaşarlı, patatesli, zeytinli poğaçalar da 2 TL oldu, 25 kuruş zam geldi. Un fiyatlarında yaklaşık son 1 yıl içerisinde 7-8 kere fiyat artışı oldu. Biz, 1 yıldır zam yapmıyorduk, bir şekilde idare etmeye çalışıyorduk ama son dönemde artık idare edilemez hale geldi" dedi.

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