Mimarsinan OSB içinde Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin isteğiyle oluşturulan ‘Sinan Koruluğu'nda ilk fidanlar toprakla buluştu.

Fidan dikim etkinliğine katılan Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, bölge personelleri ile Ahi Evran Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Karabulut, etkinliğin doğa ve çevre bilincinin artırılması bakımından önemli olduğuna vurgulayarak geleceğe bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Bu amaçla, 2 bin 600 adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Karabulut, “Bu fidanlarla amacımız geleceğimize yaşanabilir bir doğa bırakmak. Orman sevgisiyle birlikte toprakla buluşturulacak her bir fidanın da gelecek nesiller için önemini bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Ayrıca burada oluşacak ormanın ekolojik sistemin korunması ve erozyonun önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Etkinlikte katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Karabulut ayrıca koruluğa dikilecek fidanların 5 bin 600 adete çıkarılacağını da sözlerine ekledi.