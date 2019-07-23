Sinan Yitmez, Yahyalıspor'da

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligin yeni ekibi Yahyalıspor dış transferde Kahraman Belediyespor'da oynayan golcü oyuncu Sinan Yitmez'i renklerine bağladı.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor, dış transferde tecrübeli golcü oyuncu Sinan Yitmez ile anlaştı. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Yeşil-Beyazlılar transferde acele etmiyor. Çolaklıspor'da futbola başlayan Sinan Yitmez, Antalyaspor, Akseki Aroma Gençlik ve Spor, Ispartaspor, Karacabey Belediyespor, Altınorduspor, Gümüşhanespor, Bandırma Baltokspor, Kemerspor 2003, Kahramanmaraşspor A.Ş, Sandıklıspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Karaman Belediyespor takımlarında forma giydi. Hem profesyonel olarak hem de amatör olarak birçok takımın formasını giyen Sinan Yitmez, oynadığı takımlarda attığı goller ile dikkat çekti. Kariyerinde bir birinden önemli takımların formasını giyen tecrübeli golcü oyuncu yeni sezonda golleri Yahyalıspor için atacak. Sinan Yitmez'in kariyerinde oynadığı maç sayıları ve attığı gol sayıları ise şöyle;

U21 Ligi - 16 maç 6 gol

Türkiye Kupası - 9 - 1 gol

TFF 3.Lig - 132 - 34 gol

TFF 2.Lig - 89 - 8 gol

TFF 1.Lig - 2 maç

BAL Ligi - 35 - 18 gol